Libano: Muftì Deriane attacca la classe politica per la crisi nel Paese

- Il gran muftì del Libano Abdellatif Deriane, principale autorità religiosa sunnita, ha sottolineato che il Paese “oscilla tra la vita e la morte” ed è “nel momento del collasso”, facendo appello a smettere di “giocare con il destino della nazione e dello Stato” e “salvare il Paese dai giocatori e dagli oppressori”. In un messaggio il muftì ha chiesto ai funzionari “che non si curano delle responsabilità che dovrebbero assumersi”: “Perché la gente, tormentata, perde ogni fiducia in voi, e perché disperando di voi i più intelligenti si rifugiano nel cercare soluzioni e salvezza all’estero, sia esso vicino e lontano?”. Il muftì ha fatto appello a “permettere la formazione di un governo che affronti le enormi, pregresse responsabilità”, perché la situazione attuale “non è accettabile né comprensibile per nessuno, dentro e fuori” dal Paese. (Res)