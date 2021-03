Sardegna: produttività in calo nell'isola, è la metà di quella nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna al penultimo posto fra le regioni italiane per crescita cumulata del Pil fra il 2015 e il 2019 e il tasso annuo di crescita dell'isola negli ultimi 25 anni (0,28 per cento) è stato meno della metà di quello nazionale (0,61 per cento) . Lo si evince dall'ultima ricerca del Centro studi di Cna sul sistema socio-economico regionale. In Sardegna nel periodo che va dal 2015 al 2019 l'efficienza produttiva è diminuita del -0,4 per cento ogni anno, mentre al livello nazionale è cresciuta dello 0,1 per cento. Nel 2018 la produttività oraria è stata di circa 30 euro per ora lavorata, contro una media nazionale di 36 euro (41 euro nel Nord-Ovest e 38 nel Nord-Est). Le dimensioni medie dell'impresa sarda è di 2,9 addetti, contro i 3,9 medi nazionali e i 4,5 nelle regioni del Nord. In Sardegna le imprese con meno di dieci addetti assorbono il 62 per cento dell'occupazione (44 per cento la media nazionale). Inoltre tra il 2012 e il 2018 le imprese sarde con più di 10 addetti hanno speso in ricerca e sviluppo 58 mila euro all'anno (194 mila euro la media nazionale). Nel 2018 solo il 44 per cento ha condotto attività innovative (media nazionale 56 per cento) e solo il 40 per cento ha introdotto innovazioni di prodotto o di processo (50 per cento media nazionale). Vetrine web al palo: solo il 58 per cento delle imprese sarde con più di dieci addetti ha un sito internet, contro l'82 per cento delle imprese lombarde o venete; appena il 54 per cento fornisce ai i propri addetti dispositivi portatili connessi. Infine solo il 6,3 per cento delle pmi sarde possiede una elevata propensione all'internazionalizzazione contro una media nazionale del 20,7 per cento. (segue) (Rsc)