Iran: ex segretario di Stato Usa Pompeo, Biden “debole” con Teheran

- Le prime mosse della nuova amministrazione di Joe Biden nei confronti dell’Iran denotano “debolezza”, e la leadership iraniana saprà come approfittarne. Lo ha detto l’ex segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, in un’intervista al quotidiano saudita “Arab News”. “Guardiamo alle azioni. Ad oggi l’amministrazione (Biden) ha rimosso la designazione (degli Houthi) come organizzazione terroristica. Nessuno mette in discussione che gli Houthi siano terroristi, e nessuno mette in discussione che gli iraniani li sostengano”, ha detto Pompeo. “Questa amministrazione ha detto: ‘Li toglieremo dalla lista’. Questa amministrazione ha lavorato insieme all’Agenzia internazionale per l’energia atomica per dire ‘no, non pubblicheremo un rapporto su questo materiale trovato in siti non dichiarati’. Ora permetteranno a denaro proveniente dal Fondo monetario internazionale e dalla Corea del Sud di fluire nelle casse iraniane”, ha aggiunto l’ex segretario di Stato. “È questo il genere di concessioni, senza che non ci fosse nessuna conversazione riguardo alla possibilità di avviare un negoziato. Questo denota debolezza”, ha detto Pompeo, sottolineando che gli iraniani sapranno come approfittarne. Nell’intervista, Pompeo ha inoltre sottolineato la forza dei legami tra Washington e l’Arabia Saudita, “importante partner di sicurezza”. (Res)