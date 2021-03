Giordania: Covid, imposte nuove restrizioni dopo aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Giordania ha imposto ieri nuove restrizioni a seguito del forte aumento dei contagi da Covid-19, disponendo in particolare un coprifuoco totale tutti i venerdì, valido in tutto il Paese, la sospensione della preghiera del venerdì nelle moschee e delle messe cristiane di domenica fino alla fine del mese corrente. Lo ha annunciato il ministro di Stato per l’Informazione e portavoce ufficiale del governo, Sakhr Duddin. Le decisioni assunte dall’esecutivo di Amman comprendono inoltre un’estensione degli orari del coprifuoco serale in vigore durante la settimana, a partire dal 13 marzo e fino a nuovo ordine, con inizio alle 19:00 per i cittadini e alle 18:00 per le attività economiche, fino alle 6:00. A fronte del forte aumento dei casi, il governo di Amman è stato costretto ieri a chiudere nuovamente le scuole, dopo averle riaperte alla didattica in presenza poco più di un mese fa. La Giordania ha registrato ieri 6.649 nuovi casi e 60 nuovi decessi, per un totale di 448.851 contagi e 5.106 morti dall'inizio della pandemia. (Res)