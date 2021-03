Libano: ministro Interno, forze sicurezza incapaci di svolgere il 90 per cento dei compiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Libano, nel quadro della dura crisi che il Paese sta attraversando, sono sempre più “esauste” e non sono in grado di svolgere il 90 per cento delle loro funzioni per proteggere il Paese e i cittadini. Lo ha detto il ministro dell’Interno uscente libanese, Mohammed Fahmi, in un’intervista al portale “LebanonOn”. In questo quadro, secondo Fahmi, rappresenta un problema aggiuntivo il fatto che la crisi economica, con il rapido e grave deprezzamento della lira, abbia svalutato significativamente anche i salari delle forze dell’ordine (come quelli di tutti gli altri lavoratori). “La soluzione comincia con la formazione di un governo per salvare ciò che resta di questo Paese”, ha detto Fahmi. Riguardo alla possibilità di tenere elezioni legislative parziali, per eleggere dieci parlamentari dopo che alcuni seggi sono rimasti vacanti, Fahmi ha detto che “ci sono ostacoli logistici, materiali e sanitari” che potrebbero impedirle. (Res)