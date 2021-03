Siria: Russia intensifica bombardamenti nella regione desertica della Badia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree della Russia hanno ripreso ieri i bombardamenti nella regione desertica della Badia, nel sud del governatorato di Deir ez-Zor e nel nord-est della provincia di Homs, in Siria. I nuovi attacchi giungono dopo che martedì 9 marzo l’Aeronautica di Mosca ha effettuato più di 100 raid nelle due regioni, contro obiettivi che, secondo alcune fonti, sono probabilmente postazioni dello Stato islamico (Is), le cui attività hanno registrato recentemente un’escalation in quell’area. Secondo quanto riferiscono alcune fonti al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, i bombardamenti dei due giorni passati sono giunti in concomitanza con l’invio di rinforzi russi all’aeroporto militare di Tayfur e all’aeroporto civile di Palmira, recentemente convertito dalla Russia in scalo militare, utilizzato per trasportare truppe dalla base di Hmeimim (situata presso Latakia, nell’ovest del Paese) alla regione della Badia. (Res)