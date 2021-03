Sardegna: ok del Consiglio di Stato a tamponi obbligatori, per Solinas "riconosciuta validità delle nostre scelte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'estate del 2020 - prosegue il presidente Solinas - i sardi hanno pagato il prezzo altissimo di un contagio di importazione e di ritorno, proprio a causa dei mancati controlli agli arrivi, da noi richiesti e bocciati dal governo precedente. I cittadini hanno affrontato grandi sacrifici tenendo comportamenti virtuosi per tornare a livelli contenuti e raggiungere, prima regione in tutta Italia, la zona bianca". "Ora - prosegue il presidente - siamo sulla strada giusta. La campagna 'Sardi e Sicuri', che ha ottenuto ottimi risultati, oltre ad aver dato a tutti consapevolezza dell'importanza dello screening per il contrasto al Covid e l'abbassamento della curva epidemiologica, sta contribuendo a tenere ulteriormente sotto controllo la diffusione del virus. Ma tutto questo non basterebbe se non andassimo avanti seguendo il percorso già intrapreso, per arrivare il prima possibile verso quella normalità che tutte le famiglie e le imprese sarde aspettano da tempo". "Questa nuova autorevole conferma della legittimità delle nostre strategie - conclude il presidente Solinas - è un motivo di grande soddisfazione che ci spinge a moltiplicare le attenzioni per dare ai Sardi e ai turisti sicurezza e garanzie in più". (Rsc)