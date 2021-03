Francia: sondaggio, per il 48 per cento dei cittadini Le Pen potrebbe diventare presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 48 per cento dei cittadini francesi considera "probabile" una vittoria della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, alle prossime elezioni presidenziali previste nel 2022. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Elabe. Il dato è aumentato di sette punti in sei mesi. Nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni il dato arriva al 62 per cento, mentre tra gli operai al 59 per cento. Il 36 per cento degli elettori afferma che potrebbe votare per la leader dell'estrema destra, due punti in più nell'ultimo semestre.(Frp)