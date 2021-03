Arabia Saudita: Pif sigla accordo per una linea di credito da 15 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per l’investimento pubblico (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ha siglato un accordo per una linea di credito in diverse valute, dal valore di 15 miliardi di dollari Usa, con un gruppo di 17 istituzioni finanziarie provenienti da vari Paesi dell’Asia, del Medio Oriente, dell’Europa, del Regno Unito e degli Stati Uniti. In un comunicato, il Pif sottolinea che i prestiti, e gli strumenti di debito, sono una delle quattro fonti di finanziamento che adotterà nel quadro della sua strategia. La linea di credito rinnovabile garantirà al fondo flessibilità nel realizzare i suoi obiettivi, oltre a rappresentare una parte della strategia diversificata e sostenibile di finanziamento del Pif nel quadro del programma di realizzazione della visione del Fondo per i periodi 2018-2020 e 2021-2025. (Res)