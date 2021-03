Bosnia-Italia: avvio corso italiano per studenti scuola primaria Musa Cazim Catic di Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Sarajevo è lieta di comunicare l'avvio presso la scuola primaria Musa Cazim Catic di Sarajevo del primo corso extracurriculare di lingua italiana organizzato in un istituto primario della capitale. Le lezioni, riferisce un comunicato, coinvolgono circa 100 studenti dalla prima alla nona classe e si svolgono attualmente in modalità a distanza in linea con le disposizioni anti Covid. Grazie all'approccio adottato dalle due insegnanti assunte dall'istituto, giovani laureate in Italianistica presso l'Università di Sarajevo, che alternano i tradizionali metodi didattici ad attività ludiche pensate per i più piccoli, è stato possibile estendere l'insegnamento anche agli studenti dei primi anni. Il corso nasce su impulso dell'Ambasciata con il decisivo supporto della preside Fatima Prohic, cui va la gratitudine per l'organizzazione del sondaggio tra i genitori e la facilitazione in tutte le fasi organizzative, e la collaborazione con l'Associazione Dante Alighieri di Sarajevo che ha coadiuvato l'individuazione delle due insegnanti. (segue) (Com)