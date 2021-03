Bosnia-Italia: avvio corso italiano per studenti scuola primaria Musa Cazim Catic di Sarajevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conferma della priorità attribuita alla cooperazione culturale e linguistica, il progetto è stato reso possibile dal sostegno del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha stanziato le risorse finanziarie per l'attivazione della cattedra e donato i manuali scolastici in uso a professoresse e studenti, consegnati ieri dall'amb. Minasi alla preside Prohic. Il progetto al Musa Cazim Catic si inserisce nel sostegno dell'Ambasciata alla creazione di cattedre di italiano nelle scuole di ogni livello di tutto il Paese, con la prospettiva di una graduale istituzionalizzazione dei corsi in collaborazione con le Autorità locali. Ciò anche quale strumento di inserimento professionale delle giovani generazioni come futuri insegnanti, traduttori, ma anche dipendenti delle oltre 80 imprese italiane in Bosnia Erzegovina che già oggi impiegano oltre 12 mila cittadini locali. (Com)