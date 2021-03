Marocco: Covid, oltre 4,08 milioni di persone vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Marocco sono oltre 4 milioni le persone vaccinate contro il coronavirus, su una popolazione di meno di 40 milioni di persone. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Rabat in una nota. Al momento si registra un totale di 453 nuovi casi di contagio da coronavirus nel Paese, con 530 guariti. Il numero di persone vaccinate fino ad oggi (dose 1) ha raggiunto 4.080.009, mentre 854.274 hanno ricevuto la seconda dose del vaccino, ha detto il ministero. Questo nuovo rapporto porta a 487.286 il numero totale di contagi dal primo caso segnalato nel marzo dello scorso anno, mentre il numero di persone guarite è salito a 473.738, pari a un tasso di guarigione del 97,2 per cento, specifica il ministero. Il numero totale di decessi è salito a 8.705, con dieci casi registrati in 24 ore, pari a un tasso di letalità dell'1,8 per cento.(Mar)