Myanmar: Stati Uniti sanzionano i figli del leader della giunta Hlaing

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto i due figli del leader della giunta di Myanmar, generale Min Aung Hlaing, e sei aziende da loro controllate alla lista delle sanzioni varate dopo il golpe militare verificatosi il primo febbraio scorso in quel Paese asiatico. Lo riferisce una nota pubblicata sul sito web del dipartimento del Tesoro. Aung Pyae Sone e Khin Thiri Thet Mon sono stati aggiunti alla lista nera dei funzionari della giunta, mentre alla lista delle aziende vicine alle forze armate birmane sottoposte a sanzioni sono state aggiunte Sky One Construction, lo studio cinematografico 7th Sense Creation, l'operatore di palestre EverFit, e la società di medicina A&M Mahar. "Oggi gli Stati Uniti assumono ulteriori azioni in risposta alla violenza consentita dai leader militari birmani, per porre i responsabili del golpe di fronte alle loro responsabilità e colpire quanti beneficiano finanziariamente dalle loro connessioni al regime militare", recita una nota firmata da segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "I leader del golpe, così come i loro familiari adulti, non dovrebbero continuare a trarre benefici da un regime che ricorre alla violenza e soffoca la democrazia", aggiunge la nota del segretario di Stato. (segue) (Nys)