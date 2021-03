Myanmar: Giappone, uso termine "ministro degli Esteri" non esprime sostegno alla giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento della carica di "ministro degli Esteri" al capo della diplomazia nominato dalla giunta militare di Myanmar, U Wanna Maung Lwin, non esprime una forma di sostegno al governo militare che ha preso il potere in quel Paese, ma risponde solamente all'esigenza di comunicare secondo canoni formali condivisi con l'entità che detiene il controllo effettivo di Myanmar dal primo febbraio scorso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Moteri, rispondendo nel corso di una seduta parlamentare alle critiche rivolte a Tokyo proprio per la scelta di riconoscere a Maung Lwin la carica di ministro nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali. Motegi ha dichiarato che Tokyo non intende esprimere in tal modo un giudizio di merito riguardo la legittimità del ministro nominato dal governo militare birmano; ed ha aggiunto che a giudizio di Tokyo, a seguito del golpe militare "non è stata istituita a Myanmar una nuova amministrazione". Durante la sessione parlamentare ha preso la parola anche il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato, che ha ribadito l'importanza attribuita all'esecutivo giapponese alla prosecuzione dei contatti e del dialogo con la giunta birmana, ed ha reiterato la richiesta di Tokyo di cessare le violenze contro i manifestanti pacifici in quel Paese. (segue) (Fim)