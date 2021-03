Myanmar: Giappone, uso termine "ministro degli Esteri" non esprime sostegno alla giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si è riferito al capo della diplomazia nominato dalla giunta militare di Myanmar col titolo di "ministro degli Esteri", e continuerà a farlo nonostante le critiche suscitate da tale decisione sui media e i social media del Paese. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Kyodo" un funzionario del ministero degli Esteri giapponese, spiegando che Tokyo attribuisce grande importanza al mantenimento di un canale di dialogo col governo militare che ha preso il potere a Myanmar lo scorso febbraio. La decisione di Tokyo è stata però interpretata da molti cittadini giapponesi e birmani come una sorta di riconoscimento formale della giunta. In un comunicato pubblicato su Facebook lunedì, 8 marzo, l'ambasciata del Giappone a Yangon ha riferito che quel giorno l'ambasciatore Ichiro Maruyama ha espresso la posizione di Tokyo in merito alla situazione nel Paese "al ministro degli Esteri U Wanna Maung Lwin". La nota, pubblicata in lingua giapponese, inglese e birmana, riferisce che l'ambasciatore ha sollecitato la cessazione delle violenze contro i civili e la scarcerazione immediata delle persone arrestate in occasione del golpe e nelle settimane successive, incluso il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. Durante una conferenza stampa a Tokyo ieri, 9 marzo, il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, ha fatto riferimento a Wanna Maung Lwin come "nuovo ministro degli Esteri del Myanmar". (segue) (Fim)