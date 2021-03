Usa: ex presidente Trump pubblica comunicato su vaccini anti-Covid e elezioni Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha diffuso uno stringente comunicato dallo stile simile a quello dei tweet che era solito vergare dalla Casa Bianca, prima di essere bandito dalla maggior parte dei principali social media. "Spero che tutti ricordino, quando riceveranno il loro vaccino contro la Covid-19 (altresì detto virus cinese), che se non fossi stato presidente, non avremmo avuto questo magnifico farmaco per cinque anni come minimo, e probabilmente non lo avremmo avuto affatto", ha scritto Trump. L'ex presidente ha fatto anche riferimento alle elezioni per il Senato statale della Georgia, "lanciando" la candidatura dell'ex giocatore di football americano Herschel Walker: "Sarebbe inarrestabile, proprio come lo era da giocatore dei Georgia Bulldogs e nell'Nfl", ha scritto Trump. (Nys)