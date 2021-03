Usa: coronavirus, nuove linee guida nazionali per le case di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha pubblicato ieri, 10 marzo, nuove linee guida per le case di cura del Paese nel contesto della pandemia di coronavirus. Le nuove linee guida consentiranno ai parenti dei ricoverati di accedere alle strutture per far loro visita, anche se gli ospiti non sono stati vaccinati. Le linee guida sono state pubblicate dai Centri per l'assistenza e i servizi sanitari, assieme a commenti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Le ultime linee guida nazionali per le case di cura statunitensi risalivano a settembre dello scorso anno. Nel documento si specifica che le visite all'aperto sono ancora preferibili dato il minor rischio di trasmissione del virus, anche quando residenti e ospiti sono stati vaccinati. (Nys)