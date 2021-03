Corea del Sud: esportazioni balzano del 25,2 per cento nei primi 10 giorni di marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale della Corea del Sud ha confermato il 25 febbraio le proprie previsioni di crescita economica per il 2021, che stima al 3 per cento del prodotto interno lordo. Il governatore della banca centrale, Lee Ju-yeol, ha però avvertito nel corso di una conferenza stampa che l'andamento dell'economia nazionale dipenderà dal successo della campagna vaccinale in programma nel paese da domani, e che si spera possa portare in tempi rapidi all'immunizzazione di gregge e alla piena riapertura delle attività economiche. La Banca di Corea ha tenuto oggi la prima riunione di politica monetaria del 2021, decidendo di mantenere invariato il tasso di riferimento a breve termine, attualmente dello 0,5 per cento. Una crescita del Pil del 3 per cento rappresenterebbe un rimbalzo significativo rispetto alla contrazione del Pil dell'1 per cento registrato dalla Corea del Sud nel 2020. A trainare la ripresa dovrebbero essere la ripresa delle esportazioni e degli investimenti in capitale. (segue) (Git)