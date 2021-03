Usa: Biden, in caso di surplus condivideremo vaccini anti-Covid con il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che – nel caso in cui ci sia un surplus nella fornitura di vaccini contro il Covid-19 negli Usa – le dosi restanti verranno messe a disposizione degli altri paesi. "Se ne avremo a sufficienza, condivideremo le scorte di vaccini contro il coronavirus con il mondo", ha detto Biden durante un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di Johnson & Johnson e Merck, due case farmaceutiche concorrenti che, in via eccezionale, collaboreranno per aumentare la produzione del preparato. Biden, nel corso del suo intervento, ha confermato l’acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino anti-Covid elaborato da J & J, del quale è necessaria una sola inoculazione per garantire l’immunizzazione.(Nys)