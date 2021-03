Etiopia: segretario di Stato Usa Blinken condanna “pulizia etnica” nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha descritto la violenza nella regione etiope del Tigrè come un fenomeno di "pulizia etnica", sollecitando un'indagine internazionale in merito e il ritiro delle truppe eritree dalla regione. Nel corso di un'audizione di fronte alla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti, Blinken ha espresso il suo auspicio che l’area ospiti forze di sicurezza "che non abusino dei diritti umani della popolazione del Tigrè o commettano atti di pulizia etnica". Il capo della diplomazia di Washington ha quindi aggiunto: "Abbiamo bisogno di un'indagine indipendente su ciò che è avvenuto e necessitiamo di un processo di riconciliazione tale da permettere al paese di andare avanti tramite la via politica". (segue) (Nys)