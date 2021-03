Terrorismo: Usa inseriscono in lista nera branche Stato islamico in Congo e Mozambico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha designato come terroristiche le organizzazioni affiliate allo Stato islamico (Is) nella Repubblica democratica del Congo e in Mozambico. Lo riferisce una nota del dicastero, in cui viene precisato che vengono inseriti nella lista nera anche i leader delle due organizzazioni, rispettivamente Seka Musa Baluku e Abu Yasir Hassan. L’inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche implica, tra le altre conseguenze, che tutti i beni e gli interessi di proprietà dei soggetti designati che rientrano nella giurisdizione degli Stati Uniti sono bloccati con effetto immediato. A cittadini e imprese Usa è, di conseguenza, vietato impegnarsi in qualsiasi transazione con tali soggetti. Le istituzioni finanziarie straniere che conducono o facilitano transazioni significative per conto di questi gruppi o individui possono essere soggette a sanzioni.(Nys)