Usa: Yellen, ci aspettano mesi difficili ma piano anti-Covid momento importante

- Gli Stati Uniti hanno davanti mesi difficili a causa della pandemia di Covid-19, ma il piano di aiuti da 1.900 miliardi approvato dal Congresso “consentirà di iniziare a costruire un futuro migliore”. La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, commenta in questi termini il via libera della Camera dei rappresentanti al pacchetto di aiuti messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden. “Questo è un enorme risultato economico e morale”, precisa Yellen in una nota ufficiale, impegnandosi a mettersi subito al lavoro per l'attuazione delle misure previste dal piano. Il presidente, da parte sua, ha sottolineato che il pacchetto "darà alla spina dorsale di questa nazione, i lavoratori essenziali, le persone che lavorando hanno costruito questo Paese, il popolo che fa andare avanti questo Paese, la possibilità di combattere". Biden ha quindi ringraziato i legislatori che "hanno votato a favore, in particolare la presidente (della Camera) Nancy Pelosi, la migliore e la più capace nella storia della nostra nazione". Il presidente ha anticipato che firmerà la legge alla Casa Bianca venerdì 12 marzo, dopo che la Camera ne ha approvato oggi il testo emendato dal Senato la scorsa settimana.(Nys)