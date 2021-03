Usa: confermata la nomina di Marcia Fudge a segretario per le Politiche abitative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato ieri, 10 marzo, la nomina di Marcia Fudge a segretario per le Politiche abitative e lo sviluppo urbano. La deputata afroamericana dell'Ohio è stata posta a capo di un dipartimento importante per le politiche sociali statunitensi, proprio in contemporanea con l'approvazione da parte del Congresso di nuovi sussidi per i locatari e i proprietari d'immobili che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia di coronavirus. Il giuramento di Fudge è stato presieduto dalla vicepresidente Usa, Kamala Harris, nel pomeriggio di ieri, 10 marzo. Fudge è una deputata veterana, che ha rappresentato parti di Cleveland e Akron al Congresso sin dal 2008; in passato è stata sindaco della cittadina di Warrensville Heights e attivista per le politiche sociali. Durante la prima audizione al Senato per la conferma della sua nomina, lo scorso gennaio, Fudge ha dichiarato che la sua priorità sarà tutelare milioni di persone che hanno accumulato ritardi nei pagamenti dei canoni di locazione a causa delle ricadute della pandemia. (Nys)