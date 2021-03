Imprese: Cda Generali convoca Assemblea degli Azionisti dal 26 aprile a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha convocato l’Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 26, 28 e 29 aprile, a Trieste. Lo riferisce Generali in un comunicato, precisando che per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà - prevista dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (da ultimo prorogato dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Milleproroghe”, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) - di convocare l’Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato. (Com)