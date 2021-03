Migranti: Meloni, Draghi in continuità con Conte su "sanatoria Bellanova"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi in continuità con Conte sulla sanatoria Bellanova" per i migranti. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "A nome del governo - ha aggiunto - il ministro dell'Agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d'Italia di sospenderla e il sottosegretario all'Interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione. Il nuovo governo - ha chiarito - difende questo clamoroso fallimento, che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di reperimento di manodopera nell'agricoltura. Fratelli d'Italia lo ha denunciato fin dall'inizio e continuerà a chiedere di cancellare questo provvedimento inutile e ideologico".(Com)