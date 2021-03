Usa: Senato conferma la nomina di Merrick Garland a procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato, con 70 voti a favore e 30 contrari, la nomina di Merrick Garland come procuratore generale. Il voto bipartisan, che va riempire una delle ultime caselle vacanti dell’amministrazione del presidente Joe Biden, è arrivato a quasi cinque anni di distanza da quando Garland è stato nominato giudice della Corte Suprema dall'allora presidente Barack Obama, in seguito alla morte del predecessore Antonin Scalia. Il Senato, allora controllato dai repubblicani, si rifiutò persino di prendere in considerazione la sua nomina e il seggio fu infine occupato da Neil Gorsuch, nominato dall’ex presidente Donald Trump.(Nys)