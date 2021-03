Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha affermato che l'operazione militare contro i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie colombiane (Farc) in cui, secondo quanto denuncia l'opposizione, sarebbero rimasti uccisi diversi minorenni, era diretta contro Miguel Botache, alias "Gentil Duarte", "un terrorista che recluta giovani e li trasforma in macchine da guerra". L'episodio a cui si riferisce la denuncia è il bombardamento effettuato dalle forze aeree colombiane ad inizio di marzo nel municipio di Calamar, nel dipartimento di Guaviare, nella zona centrale della Colombia. In questa operazione ha ammesso il governo, sarebbero deceduti almeno una dozzina di presunti membri delle Farc. "Sono la Procura e i forensi che stabiliscono l'identità e l'età di queste persone decedute, nessuno può affermare che c'erano bambini quando l'operazione è stata eseguita contro giovani combattenti membri di un gruppo criminale", ha affermato Molano in un'intervista rilasciata a "Radio Caracol". (segue) (Vec)