Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (3)

- Secondo quanto denuncia l'Istituto di studi per lo sviluppo e la pace della Colombia (Indepaz) nel paese si sono registrati 16 attacchi armati nel 2021. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato sabato 6 marzo, quando almeno cinque persone sono rimaste uccise e altre cinque sono state ferite in un attacco armato nel municipio di Abrego, nel dipartimento Norte de Santander, nel nord del paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Caracol" gli aggressori erano a bordo di una motocicletta e hanno aperto il fuoco sulle vittime, tra i 20 e i 24 anni, che si trovavano all'interno di una sala da biliardo. Secondo quanto dichiarato dal governatore del dipartimento le vittime erano agricoltori dello stesso villaggio. Nella zona operano diversi gruppi armati, tra cui i dissidenti delle Farc e il gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln). (segue) (Vec)