Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (7)

- La missione ribadisce a questo proposito la necessità di continuare a sostenere la reicorporazione nella vita civile degli ex guerriglieri attraverso l'acquisto di terreni per progetti produttivi e assistenza tecnica e assicurare una presenza integrale dello Stato nelle zone colpite dal conflitto. Le Nazioni Unite, inoltre, invitano gli alti funzionari del governo a collaborare di più con la Commissione di verifica e implementazione dell'accordo di pace (Csivi), sottolineando che "non tutti i principali alti funzionari governativi partecipano regolarmente alle riunioni" e invitano a sostenere di più il lavoro degli organismi nati dopo la firma dell'accordo di pace, tra cui la Commissione verità. "È più importante che mai che tutte le persone coinvolte nel conflitto riconoscano le responsabilità, che tutte le istituzioni cooperino pienamente", ha detto Guterres. (segue) (Vec)