Etiopia: segretario di Stato Usa Blinken condanna “pulizia etnica” nel Tigrè (2)

- Le dichiarazioni di Blinken arrivano poche ore dopo che 22 persone sono morte in un villaggio della regione etiope di Oromia, in un attacco condotto da uomini armati che le autorità riconducono ai combattenti della Esercito di Liberazione dell'Oromo. Lo ha confermato ai media locali un funzionario regionale, secondo il quale la maggior parte delle vittime erano appartenenti al gruppo etnico amhara e che ha aggiunto che altre 20 persone sono state rapite e successivamente rilasciate. Secondo testimoni locali, le 22 vittime sono state uccise alcune nelle loro case, altre prese con la forza in una chiesa e giustiziate nel bosco. Sulla base dei dati raccolti con il Displacement Tracking Matrix, un sistema che monitora gli sfollamenti e la mobilità delle persone, più di 131 mila persone sono sfollate dalle loro abitazioni nelle regioni del Tigrè e nei vicini Stati di Afar e Amhara a causa delle continue violenze. (Nys)