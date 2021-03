Brasile: 2.286 vittime del Covid in 24 ore, superato nuovo record di morti giornaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 2.286 vittime riportate dall’ultima rilevazione ufficiale, il numero di morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge un nuovo record giornaliero di decessi dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il ministero della Salute. Il numero complessivo decessi per Covid-19 nel paese raggiunge quota 270.656. Secondo i dati del "Our World in Data" dell'Università di Oxford, per il quarto giorno consecutivo i decessi in Brasile sono superiori a quelli registrati negli Stati Uniti, finora in testa alle classifiche. Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington, il peggio deve ancora venire. La curva ascendente di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva rischia, secondo gli scienziati, di raggiungere il nuovo picco solo a giugno quando il numero di decessi stimati potrebbe raggiungere quota 380 mila. (segue) (Brb)