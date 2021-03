Brasile: 2.286 vittime del Covid in 24 ore, superato nuovo record di morti giornaliere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio è salito ad almeno 11.202.305 casi, 79.876 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. In Brasile il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia è cresciuto ulteriormente raggiungendo i 5.330 contagi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo, è salito ulteriormente attestandosi a 128,8 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 2,4 per cento. (segue) (Brb)