Guinea Equatoriale: dipartimento di Stato Usa esprime cordoglio per vittime esplosioni

- Gli Stati Uniti esprimono “le più sentite condoglianze alle vittime, alle famiglie e ai cari delle persone colpite dalle devastanti esplosioni” che il 7 marzo scorso hanno coinvolto una caserma militare a Bata, nel nord della Guinea Equatoriale. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. “Siamo con il popolo della Guinea Equatoriale all'indomani di questa tragedia – prosegue il comunicato - Gli Stati Uniti stanno lavorando con la comunità internazionale, le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale della sanità e altri per fornire assistenza direttamente alla popolazione della Guinea equatoriale. Abbiamo esperti statunitensi in risposta ai disastri sul terreno e una squadra per l'eliminazione degli ordigni esplosivi in viaggio. Attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, gli Stati Uniti forniscono assistenza internazionale in caso di catastrofi alle organizzazioni sul campo per soddisfare le esigenze individuate.(Nys)