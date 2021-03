Kosovo: Besnik Tahiri nominato ministro degli Esteri ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haradinaj-Stublla ha esortato l'Ufficio del procuratore dello Stato a far luce sulla veridicità della registrazione e sulle accuse contro di lei il più rapidamente possibile. Haradinaj-Stublla ha affermato che la sua decisione di dimettersi costituiva un "obbligo morale" e non "per le manipolazioni e le accuse che sono state spietatamente mosse". L'ex capo della diplomazia ha quindi ha aggiunto che le cause intentate per diffamazione, calunnia e ricatto "rimarranno attive".vIn precedenza il leader dell'Aak, l'ex premier Ramush Haradinaj, ha invitato le istituzioni giudiziarie a indagare su eventuali irregolarità elettorali, sottolineando l'importanza del pluralismo e della democrazia interna all'interno del suo partito. (segue) (Alt)