- Il Kosovo riceverà 33.600 dosi di vaccino anti Covid-19 nell'ambito del programma Covax durante il mese di marzo. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Pristina, Armend Zemaj, precisando che non sono in programma nuove misure restrittive per contenere la diffusione del virus in Kosovo.(Alt)