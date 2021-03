Nord Macedonia: premier Zaev, Balcani non sono più "una bomba a orologeria" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier macedone ha poi ribadito che il dialogo è l'unica via per affrontare le questioni ancora aperte. "Non è facile trovare una soluzione, ho attraversato diversi processi difficili, come la legge sull'uso della lingua nella Macedonia del Nord. Ho concluso un accordo con la Bulgaria, l'accordo di Prespa con la Grecia, il nome costituzionale del Paese è cambiato e non è stato facile. Allo stesso modo Serbia, Kosovo, Bosnia Erzegovina e altri Paesi hanno le loro sfide davanti a sé, ma sicuramente attraverso il dialogo, attraverso la diplomazia, attraverso l'amicizia, si possono trovare soluzioni anche per questi problemi", ha dichiarato Zaev. (segue) (Seb)