Nord Macedonia: premier Zaev, Balcani non sono più "una bomba a orologeria" (4)

- I macedoni, ha poi osservato il premier, rispettano e amano i popoli vicini e sono sempre stati amichevoli nei loro confronti. "Esprimiamo grande rispetto per le nazioni vicine e la loro leadership. Con il primo ministro (albanese Edi) Rama e il presidente (serbo Aleksandar) Vucic, la prima ministra (serba Ana) Brnabic stiamo costruendo eccellenti rapporti di cooperazione per il progresso nello spirito europeo", ha detto Zaev aggiungendo di essere convinto che anche il leader kosovaro Albin Kurti, vincitore delle ultime elezioni in Kosovo, debba entrare nel processo dei colloqui "perché tutti ne traggono vantaggio". (segue) (Seb)