Kosovo: avvocato, ricorso contro ex senatore svizzero Marty può portare a fine Tribunale speciale Uck

- Il ricorso contro l'ex senatore svizzero Dick Marty e l'ex procuratrice capo del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia Carla Del Ponte potrebbe essere presentato alle autorità della Svizzera o a quelle dell'Unione europea. Lo ha spiegato l'avvocato kosovaro che sta predisponendo la documentazione per presentare il ricorso, Tome Gashi. A suo dire, ci sono delle procedure in corso in Albania e Kosovo per chiarire alcune circostanze relative a quanto avvenuto nella "casa gialla", dove secondo le accuse "false" contenute nel rapporto Marty sarebbe avvenuto il traffico di organi da parte degli esponenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Ukc). Se i ricorsi contro Marty e Del Ponte saranno accolti, ha sottolineato l'avvocato kosovato, questo porterà all'abolizione del Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Uck. "Sapendo che il Tribunale speciale è stato istituito sulla base di rapporti falsi, in particolare quello di Dick Marty redatto solo sulla base delle informazioni di alcuni Servizi serbi, ritengo ci siano sufficienti basi per le autorità del Kosovo per tentare di cancellare il Tribunale speciale", ha dichiarato Gashi. (segue) (Alt)