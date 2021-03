Germania: pensionato di estrema destra nascondeva arsenale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pensionato di estrema destra nascondeva nella propria abitazione a Wetzlar, in Assia, un arsenale e oggettistica di ispirazione nazionalsocialista, come emerso durante una perquisizione effettuata dalla polizia tedesca. Tiratore sportivo, l'uomo è risultato in possesso di due pistole regolarmente denunciate, ma anche di una terza non registrata. A comporre l'arsenale, un fucile di piccolo calibro, circa 500 cartucce e oltre 100 armi da taglio, da punta e da botta. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il pensionato aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine per discorsi razzisti tenuti in pubblico. Nella stessa Wetzlar, la polizia ha perquisito l'appartamento di un giovane, sospettato di aver condiviso contenuti inneggianti al nazismo su una chat di un servizio di messaggistica. Le forze di sicurezza locali hanno ritirato e analizzato i contenuti del suo cellulare, che sono ora in fase di valutazione. Il giovane dovrebbe affrontare un procedimento penale a causa dell'uso di simboli di organizzazioni vietate dalla Costituzione tedesca. Sia per il ragazzo sia per il pensionato si attendono indagini per ingiurie, istigazione all'odio e violazioni della legge sulle armi. (Geb)