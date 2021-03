© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio.ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'inaugurazione dell'Enel X Store di Corso Francia - Ore 11.30VARIE- L'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, partecipa a "Spazio agli Innovatori", evento di presentazione della nuova call "Esa Bic Lazio" di Regione Lazio e Agenzia Spaziale Italiana. L'evento si svolge a Roma, Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58 e viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio - Ore 9.30- Conferenza stampa della Lega dal titolo "Roma torna capitale", con la presentazione del ddl della Lega su Roma Capitale. Saranno presenti il segretario federale Matteo Salvini, Claudio Durigon, sottosegretario al ministero dell'Economia e Finanze, i parlamentari romani Sara De Angelis e William De Vecchis, il coordinatore della Lega a Roma Alfredo Becchetti e Marco Penna, responsabile regionale del dipartimento autonomia della Lega. Sala Salvadori presso il Palazzo dei Gruppi della Camera – Ore 11.30- Presentazione di Enel X Store la prima area di ricarica ultrafast per veicoli elettrici in città. Parteciperanno all'evento digitale di inaugurazione: Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Francesco Venturini, CEO di Enel X, Massimo Nordio, CEO di Volkswagen Group Italia - Ore 11.30- Cerimonia di consegna e di benedizione di uno speciale strumento di biochimica, il VChemy-S, grazie al quale si potranno effettuare le analisi del sangue di base nell'Ambulatorio "Madre di Misericordia", situato sotto il Colonnato della Basilica di San Pietro - Ore 12.30(Rer)