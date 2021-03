Usa-Cina: Blinken, Pechino dovrebbe permettere accesso comunità internazionale in Xingjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina dovrebbe permettere alla comunità internazionale e a istituzioni indipendenti l’accesso alla regione nordoccidentale dello Xingjiang, nella quale le autorità di Pechino sono accusate di “genocidio” nei confronti della minoranza musulmana degli uiguri. Lo ha detto, nel corso di un’audizione di fronte alla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti Usa, il segretario di Stato Antony Blinken. Il capo della diplomazia di Washington si è presentato di fronte ai legislatori prima del vertice in Alaska del prossimo 18 marzo, giudicato da Blinken come “un'occasione importante per un confronto franco". (segue) (Nys)