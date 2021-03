Usa: Biden, approvazione piano aiuti anti-Covid rappresenta “vittoria storica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito l’approvazione da parte del Congresso del piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari “una vittoria storica per il popolo americano”. "Il provvedimento rappresenta una vittoria storica per il popolo americano, non vedo l'ora di firmarlo in settimana", ha detto l’inquilino della Casa Bianca, confermando che firmerà la legge venerdì 12 marzo, dopo che la Camera ne ha approvato oggi il testo emendato dal Senato la scorsa settimana.(Nys)