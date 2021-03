Brasile: 2.286 vittime del Covid in 24 ore, superato nuovo record di morti giornaliere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema sanitario nazionale (Sus) è al collasso in molte aree del paese. Secondo uno studio della Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) istituzione per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al ministero della Salute del Brasile, il tasso di occupazione delle Unità di terapie intensive (alla data dell'8 marzo) supera il 90 per cento in 13 stati del paese e in 15 capitali. I ricercatori della Fiocruz hanno pubblicato un'edizione straordinaria del bollettino che segue l'evoluzione della pandemia nel paese per mettere in guardia sull'aggravarsi della situazione, che da febbraio causa record di morti. Ieri, 9 marzo, per la prima volta, la media giornaliera di morti in sette giorni ha superato i 1.500 casi. (segue) (Brb)