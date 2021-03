Imprese: Assemblea azionisti Generali convocata dal 26 aprile a Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Generali ha convocato l’Assemblea degli azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 26, 28 e 29 aprile, a Trieste. Per ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l’Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante designato. In sede ordinaria, l’Assemblea delibererà su: Bilancio d’esercizio 2020: approvazione del bilancio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Destinazione dell’utile d’esercizio 2020 e distribuzione del dividendo. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“Tuf”) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento Ivass n. 38/2018; deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del Tuf. Long Term Incentive Plan di Gruppo (Ltip) 2021-2023: approvazione del piano ai sensi dell’art. 114- bis del Tuif, nonché dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione. In sede straordinaria, l’Assemblea delibererà su: Long Term Incentive Plan di gruppo (Ltip) 2021-2023: approvazione della delega al Consiglio di amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile a servizio del Ltip 2021-2023 o altri piani di remunerazione e/o incentivazione. Modifica dello Statuto sociale, relativamente agli artt. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 (sull’abrogazione del valore nominale delle azioni) e all’art. 9.1 (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni).(Com)