Siria: ministro Cooperazione tedesco Mueller, aumentare donazioni per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, ha rivolto un appello alla comunità internazionale e ai donatori privati affinché aumentino gli aiuti per i bambini siriani, attraverso il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Come affermato da Mueller, il 90 per cento dei bambini in Siria vive al di sotto del livello di sussistenza di un dollaro al giorno. Per il ministro della Cooperazione economia e dello Sviluppo tedesco, durante la guerra in corso nel Paese, sono stati uccisi da 25 mila a 30 mila bambini, mentre diversi milioni sono nati nei campi profughi. Mueller ha quindi ricordato che, nel 2020, le donazioni della Germania “al popolo” della Siria “nell'arco della crisi” nel Paese ammontavano a 2,2 miliardi di euro”. Tale cifra comprende anche gli aiuti per l'anno in corso. Grazie al sostegno tedesco, ha proseguito Mueller, 700 mila bambini siriani potrebbero andare a scuola. I finanziamenti sono diretti anche agli insegnanti, “soprattutto in Turchia”. La maggior parte dei docenti proviene “dalla comunità dei rifugiati” siriani. Il ministro della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesco ha dunque chiesto “con urgenza” l'aumento delle donazioni per l'Unicef destinate alla Siria, per far fronte a “enormi carenze nei finanziamenti”. Dei 9,8 miliardi di dollari di aiuti necessari, solo 4,4 miliardi sono attualmente coperti da impegni e donazioni. "Se i fondi non arrivano, molti potrebbero non crederlo, le razioni di cibo verranno tagliate”, ha avvertito Mueller, secondo cui i finanziamenti devono essere raccolti, “altrimenti acconsentiamo alla morte e alla fame” dei bambini siriani. (Geb)