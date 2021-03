Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Colombia sono stati registrati 81 attacchi armati nel 2020, il numero più alto dal 2014. Lo ha denunciato l'alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, presentando la sua informativa sulla Colombia durante la 46ma sessione del Consiglio dei diritti umani. "Nonostante una riduzione del tasso di omicidi a livello nazionale, abbiamo osservato un aumento della violenza dovuto all'espansione di gruppi armati non statali e gruppi criminali, con gravi conseguenze per la popolazione civile", ha detto l'alto commissario. Nel 2020, ha proseguito, il suo ufficio ha ricevuto informazioni su 81 massacri, di cui 76 documentati, il numero più alto dal 2014, e ha registrato 133 omicidi di difensori dei diritti umani, di cui 90 verificati. (segue) (Vec)