Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia, inoltre, ha documentato almeno 252 uccisioni di ex combattenti delle Farc dalla firma dell'accordo di pace. "Esorto lo Stato a raddoppiare gli sforzi per proteggere la popolazione, stabilendo una presenza capillare nei territori più colpiti e invito inoltre la Commissione nazionale per le garanzie di sicurezza ad adottare una politica pubblica per smantellare le organizzazioni criminali. Esorto inoltre lo Stato a rafforzare ulteriormente l'unità investigativa speciale dell'ufficio del procuratore generale", ha detto l'alto commissario, che ha inoltre definito "preoccupanti" gli attacchi alla Giurisdizione speciale per la pace. "C'è un urgente bisogno di una protezione efficace da parte dello Stato di queste istituzioni e dei loro membri", ha dichiarato. (segue) (Vec)