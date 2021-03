Colombia: governo giustifica uccisione minorenni in operazione militare contro Farc, "sono macchine da guerra" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'informativa trimestrale presentata lo scorso 7 gennaio dal segretario generale Antonio Guterres, le Nazioni Unite invitano il governo a garantire la sicurezza degli ex combattenti delle Farc, delle comunità colpite dal conflitto, dei leader sociali e dei difensori dei diritti umani. Questa, recita il rapporto, deve essere la priorità del governo colombiano per il 2021. Il rapporto - che analizza il periodo tra il 26 settembre e il 28 dicembre 2020 - constata che la sicurezza continua a essere la principale sfida per il consolidamento della pace. (segue) (Vec)