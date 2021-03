Brasile: 2.286 vittime del Covid in 24 ore, superato nuovo record di morti giornaliere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'occupazione generale negli stati, 20 delle 27 unità federative brasiliane presentano un tasso di occupazioni di Uti superiore all'80 per cento e 13 di queste superiore al 90 per cento, in particolare, Rondonia, Acre, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e nel Distretto Federale. I ricercatori stimano che la situazione attuale indichi il sovraccarico e il possibile collasso dei sistemi sanitari e ribadiscono che è necessario ampliare e rafforzare le misure per prevenire e rallentare la trasmissione della malattia, come distanziamento sociale, uso di mascherina e più accurata igiene delle mani. "Nei comuni e negli Stati già vicini o in situazione di collasso, l'analisi evidenzia la necessità di adottare misure di contenimento più severe. Inoltre, è necessario rafforzare le azioni di assistenza primaria e di sorveglianza, che includere test tempestivi dei casi sospetti e dei loro contatti", afferma Fiocruz. (Brb)