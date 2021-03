Libia: Usa accolgono con favore fiducia parlamento a governo Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "accolgono con favore" l'esito del voto della sessione plenaria della Camera dei rappresentanti libica, riunitasi a Sirte a partire dall'8 marzo, che ieri ha accordato la fiducia al governo di unità nazionale guidato dal primo ministro Abdelhamid Dabaiba. E’ quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Questa è una pietra miliare verso l'attuazione della tabella di marcia del Foro per il dialogo politico libico e verso un governo ad interim di unità nazionale efficace e unificato”, prosegue il comunicato. “Incoraggiamo questa nuova leadership, una volta assunto il potere, a prendere le misure necessarie per garantire elezioni nazionali libere ed eque il 24 dicembre, come passaggio chiave verso una soluzione politica in grado di porre fine a un decennio di conflitto. Un trasferimento regolare e ordinato di autorità ai leader eletti dal popolo in queste elezioni è fondamentale per promuovere il processo democratico della Libia”, aggiunge il capo della diplomazia di Washington. "Riconosciamo anche il ruolo chiave giocato nella transizione dal primo ministro Fayez al Sarraj nel portare la Libia a questa fase successiva. Gli Stati Uniti chiedono a tutte le parti di mantenere questo slancio positivo e di sostenere la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, ripristinare il pieno rispetto per l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite e porre fine alle interferenze straniere”, conclude la nota.(Nys)